جوارديولا يجد ضالته الدفاعية بعد فشل التعاقد مع كوندي!

صفقة مميزة إن تمت..

أشارت تقارير صحفية إنجليزية أن مانشستر سيتي قد فقد الأمل في التعاقد مع جول كوندي، مدافع إشبيلية، وبدأ بالبحث عن خيارات أخرى لدعم مركز قلب الدفاع خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

فشل التعاقد مع كوندي يأتي في المقام الأول نتيجة لتمسك إشبيلية بقيمة مادية ضخمة للصفقة، إذ طلب مونشي، المدير الرياضي للنادي الأندلسي، 65 مليون يورو للموافقة على بيعه للسيتيزنس.

ووفقًا لما أوردته التقارير، فإن بوصلة بيب جوارديولا، المدير الفني للنادي الإنجليزي، قد توجهت صوب روبين دياز، مدافع بنفيكا، الذي يتوقع أن تكون قيمته 50 مليون يورو فقط.

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المفاوضات بدأت الفعل بين إدارة السيتي وبنفيكا بشأن اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، وعلى الرغم من وجود شرط جزائي بقيمة 87 مليون يورو في عقد اللاعب مع النادي البرتغالي، إلا أن بسبب كورونا بنفيكا لا يُمانع بيعه بقيمة أقل.

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كما كشفت التقارير أن بنفيكا منفتح على إقامة الصفقة بصيغة التبادل، بحيث يكون لاعبهم السابق ولاعب السيتي الحالي نيكولاس أوتاميندي جزءًا من الانتقال إلى جانب مبلغ مالي لم يُحدد بعد.

عمومًا، عقد دياز ممتد في بنفيكا حتى صيف 2024، لذلك فالإدارة غير متسرعة لبيعه ولن تقبل بتنازلات كثيرة وإن كانت ستتساهل لجني بعض الأموال تساعدهم في المرور من أزمة كورونا وتوابعها الاقتصادية الوخيمة.

الجدير بالذكر أن دياز قد خاض الموسم الماضي 49 مباراة بمختلف المسابقات مع بنفيكا وارتدى قميص المنتخب البرتغالي أيضًا، كما أنه كان ضمن قائمة جوارديولا لدعم قلب الدفاع منذ مدة طويلة بحسب ما أكدته الصحف الإنجليزية.