جوارديولا يُثير "تعجب" دي بروينه خلال مباراة تشيلسي!

بذل قصارى جهده..

كشف كيفن دي بروينه، لاعب مانشستر سيتي، أن خوضه لمباراة فريقه أمام تشيلسي في مركز المهاجم الصريح كان "غريبًا" بعض الشيء، لكنه بذل قصارى جهده للنجاح في هذا المكان غير المألوف.

ووضع جوارديولا الدولي البلجيكي في هذا المركز في ظل إصابة جابرييل جيسوس بفيروس كورونا، وعدم اكتمال لياقة سيرخيو أجويرو، والواقع أن دي بروينه قدم مباراة كبيرة وعوضهما بصورة مميزة.

السيتي انتصر بثلاثية لهدف في قلب ستامفورد بريدج، وبات على مقربة من الصدارة بفارق 4 نقاط فقط ومباراة أقل، وبالنسبة لدي بروينه، فإن السيتي سيتقاتل من أجل تحقيق اللقب.

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البلجيكي في تصريحاته للصحافة بعد المباراة قال "الأمر كان غريبًا بعض الشيء في البداية، لقد لعبت كمهاجم أكثر من مرة في مسيرتي ومن الواضح أن لدينا عدد كبير من المهاجمين".

كما أضاف "لكن المدرب طلب مني القيام بهذا العمل، لذلك بذلت قصارى جهدي للقيام به بصورة جيدة قدر الإمكان".

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واستطرد "لدينا لاعبون مختلفون، لذلك نلعب بطريقة مختلفة هذا العام، الفريق اكتسب إيقاعًا أكبر من الشهر الماضي، نلعب بشكل جيد واستغللنا الفرص اليوم بشكل جيد في الشوط الأول".

وأتم "من المهم الفوز في مثل هذه المباريات الكبيرة، الموسم الذي كُنّا فيه أبطالًا فزنا بالمباريات الكبيرة، الأمر مختلف هذا العام لأن الجميع يفقد نقاطًا، كانت بداية سيئة لنا ولكننا نعود بالتدريج".

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي بفوزه على تشيلسي يًصبح قد فاز في آخر أربع مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي، مع سلسلة انتصارات أكبر على مستوى جميع المسابقات، بـ11 فوزًا.