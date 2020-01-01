جوارديولا يبحث عن أرتيتا جديد بين لاعبي مانشستر سيتي

جوارديولا يسعى لإيجاد مدرب مساعد جديد له

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، أنه يتمنى أن يصبح دافيد سيلفا مدرباً في المستقبل، ويعيد تجربة ميكيل أرتيتا.

وأعلن الإسباني سيلفا لاعب سيتي، أن الموسم الحالي له هو الأخير مع مانشستر سيتي دون أن يكشف عن وجهته القادمة.

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وكان ميكيل أرتيتا، يشغل منصب المدرب المساعد لجوارديولا السنوات الماضية، بعد نهاية مسيرته كلاعب في أرسنال، ولكنه الشهر الماضي عاد إلى فريقه القديم ولكن هذه المرة كمدير فني.

وعند سؤال جوارديولا، عما إذا كان سيلفا سيكون مدرباً في حال اعتزاله قال: "أنا أحب ذلك، فالفريق بحاجة إلى أشخاص يمكنهم التحكم فيما يقولون ويتخذوا القرارات دون الانتظار لاستراحة بين الشوطين، نحن بحاجة إلى سيلفا".

وواصل: "ما يريده دافيد لا أعرفه، سيكون من الرائع أن يكون مدرباً مثل هذا النوع من اللاعبين مع تلك الخبرة، ولكن هذا يعتمد على اللاعب".

وانضم سيلفا صاحب الـ 34 عاماً إلى سيتي في 2010 قادماً من فالنسيا الإسباني، حتى أصبح قائد الفريق.

جدير بالذكر أن سيلفا مع مانشستر سيتي لعب 420 مباراة خلال مسيرته نجح خلالها في تسجيل 74 هدفاً وصنع 137 آخرين في كافة المسابقات.