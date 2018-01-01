جوارديولا يؤكد مفاوضات ريال مدريد مع براهيم دياز
أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي وجود مفاوضات بين ريال مدريد وبراهيم دياز، لاعب الفريق.
التقارير الصحفية تؤكد اقتراب دياز من ريال مدريد في يناير الجاري.
وقال بيب في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمواجهة ساوثامبتون: "كل ما أعرفه أنّ هناك مفاوضات بين دياز وريال مدريد ولكني لا أعرف إن كان سيرحل أم لا".
جول 25 - حمدي نوح مكتشف اللاعب: النني يحتاج للخروج من آرسنال في يناير وواثق من عودته#جول25 https://t.co/AorkjcQfrL pic.twitter.com/XGD3YKwzlM — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 30, 2018
وتابع: "بالنسبة لي أحاول إقناع اللاعبين الشباب وعلى رأسهم دياز بالاستمرار، ولكن في الأخير القرار يعود للاعب".
وقد ينضم دياز إلى ريال مدريد مقابل 15 مليون يورو فقط.
وسبق وخسر جوارديولا اللاعب جادون سانشو والذي انضم إلى صفوف بروسيا دورتموند الألماني ويقدم مستويات جيدة.
ويسير ريال مدريد إلى الاستمرار في سياسة استقدام المواهب الشابة لبناء مشاريع قوية في المستقبل.