جوارديولا: هندرسون الأفضل؟ أرقام دي بروينه تتحدث عنه

أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لمدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا

قال بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي إن أرقام كيفين دي بروينه تتحدث عن نفسها بالحديث عن كونه أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز أم لا.

وكان جوارديولا قد تحدث في المؤتمر الصحفي الأخير له هذا الموسم فيما يتعلق بالبريميرليج، وذلك قبل المواجهة الأخيرة في الدوري بين مانشستر سيتي ونوريتش سيتي.

وحول جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز من قبل رابطة النقاد الرياضيين وتتويج جوردان هندرسون بها قال بيب إنه لاعب رائع.

المزيد من الفرق

وأضاف: "هندرسون أم دي بروينه؟ أرقام دي بروينه تتحدث عن نفسها دون أن أتحدث أنا، الجميع يعلم ما حققه لمانشستر سيتي وأضافه للدوري الإنجليزي الممتاز، لست بحاجه للحديث، كل التهاني لقائد ليفربول، هو لاعب رائع"

وتابع: "دي بروينه لاعب يستمتع بصناعة الأهداف والأدوار المركبة، أنا أحب رؤيته يسجل، فى الفترة الأخيرة أصبح يستمتع أكثر كونه أصبح المسؤول عن تنفيذ الركلات الحرة و ركلات الجزاء"

وأردف: "دافيد سيلفا لاعب استثنائي لهذا النادي ولكرة القدم، لقد قدم أداء مذهلًا طوال سنواته معنا، البطولات والجودة وعدد المباريات يتحدثون عنه، هو واحد من عدة لاعبين جعلوا هذا النادي أفضل"

وأكمل: "القائد الجديد بعد رحيل سيلفا عن الفريق في الصيف؟ لا أعلم، هذه خصوصيات للفريق وسنرى من يريدون أن يكون قائدهم، لا أريد التدخل"

وحول مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا قال: " ريال مدريد يريد التأهل مثلنا تمامًا، لديهم خبرات أكبر في هذه البطولة، علينا القيام بمباراة استثنائية ضدهم، علينا التركيز و التحضير بشكل جيد"

وأكد: "من حسن الحظ أننا لا نعاني من إصابات أو غيابات قبل هذه المواجهة الهامة، أعتقد أن الفريق بالكامل سيكون متاح ضد ريال مدريد بإستثناء بنيامين ميندي الموقوف"

واسترسل: "بالتأكيد أنت تريد تسجيل الأهداف و عدم إستقبالها، الأهم هو الفوز في كل المباريات، يفي حال حققت الفوز بهدف للا شيء فى كل مباراة تستطيع تحقيق اللقب، نحتاج إلى التحسن"

جوارديولا: جائزة لاعب العام؟ لا تذهب لأحد خارج ليفربول

يذكر أن مانشستر سيتي قد ضمن وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل فترة، ويركز الآن على دوري أبطال أوروبا من أجل إنقاذ الموسم.