جوارديولا: هذا سر فوز برشلونة بالدوري الإسباني، ولابورتا تجاهل رسالتي!

رسالة من بيب إلى ناديه السابق

قام بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بتوجيه التهنئة إلى ناديه السابق برشلونة ورئيسه جوان لابورتا، بعد حسم لقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

برشلونة فاز على إسبانيول بنتيجة 4/2 يوم الأحد الماضي بالجولة 34 من عمر المسابقة، ليحسم البطولة بشكل نهائي برصيد 85 نقطة مقابل 71 لريال مدريد الوصيف.

وقبل مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا قال جوارديولا:"لقد أرسلت رسالة إلى تشافي وأخرى إلى الرئيس جوان لابورتا الذي لم يرد علي".

وأضاف:"أعتقد أن لابورتا لا يزال يحتفل حتى الآن بتحقيق لقب الدوري الإسباني".

وتابع:"سعيد جدًا بفوز برشلونة بلقب الدوري مرة أخرى بعد بضع سنوات، بسبب الصعوبات التي مر بها النادي والتي نعرفها جميعًا، لقد تمتعوا بصلابة دفاعية لا تصدق لأنهم استقبلوا عددًا قليلًا من الأهداف وتغلبوا على الإصابات التي تعرضوا لها على مدار الموسم".

يذكر أن مانشستر سيتي يحتاج للخروج بنتيجة إيجابية أمام ريال غدًا، في إياب نصف النهائي، بعد التعادل 1/1 على ملعب سانتياجو برنابيو بمواجهة الذهاب.