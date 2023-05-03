جوارديولا: هالاند يتشابه بصفتين مع ميسي ولكنه لا يُقارن بليو!

ميسي هو الأكثر كمالًا بالنسبة لمدرب مانشستر سيتي

يؤمن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، بأن مقارنة النرويجي إرلينج هالاند بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لن تكون في صالحه.

هالاند يمر بالموسم الأفضل في مسيرته حتى الآن، حيث يعتبر العنصر الأهم في محاولات سيتي لتحقيق الثلاثية بالفوز بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا قبل مواجهة وست هام، اليوم، الأربعاء:"لا يمكن مقارنة أي لاعب بميسي، الأمر لن يساعد هالاند، ولكن عندما يتعلق الأمر بالأهداف والعقلية فهذا صحيح هما متشابهان".

وأضاف:"ميسي نجح في تحقيق الاستمرارية بالتألق في آخر 10 مواسم أو حتى 15، هالاند لم يصل لذلك بعد لكنه يمتلك نفس القدرة التهديفية التي تمتع بها ليو".

وتابع:"هو يسجل في كل مباراة، هدف أو هدفين، ولكن ميسي هو اللاعب الأكثر كمالًا الذي شاهدته في حياتي من حيث الرؤية والمراوغة والتمرير والقدرة التنافسية، وأتمنى أن يصل إرلينج لمستواه قريبًا".

يذكر أن هالاند نجح في تسجيل 50 هدفًا وصنع 8 في 44 مباراة خاضها مع مانشستر سيتي بكل البطولات هذا الموسم.