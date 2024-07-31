"ستترك ألمًا في قلبي" .. جوارديولا يوجه رسالة عاطفية لنجم مانشستر سيتي لإقناعه بالبقاء!

فرصة أخيرة لإعلان قراره النهائي

ترك الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، حرية القرار للحارس البرازيلي إيدرسون بشأن مغادرة النادي السماوي.

ووفقًا لعدة تقارير صحفية، تم ربط اسم إيدرسون بالانتقال إلى فريق الاتحاد السعودي خلال الصيف، بينما قد يواجه الحارس البرازيلي منافسة صعبة مع ستيفان أورتيجا الموسم المقبل للحفاظ على مكانه في التشكيلة الأساسية للفريق.

وعلى الرغم من أن البرازيلي تأثر بقول جوارديولا في وقت سابق إنه "يحب بقاء إيدرسون"، إلا أن مستقبله قد يقع بعيدًا عن مانشستر سيتي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال جوارديولا في تصريح لشبكة "TNT Sports": "أود أن يقرر إيدرسون مستقبله في أقرب وقت ممكن. أتمنى فقط أن يبقى معنا".

وأضاف: "إنه شخص أحبه، وأريد أن يستمر معنا لأنه حارس مرمى عظيم. إذا كان عليه أن يرحل مع كل الألم الذي في قلبي، فسوف أتفهم ذلك".

ويعتبر إيدرسون (30 عامًا) من الأعمدة الأساسية التي ساهمت في إنجازات مانشستر سيتي خلال السنوات الأخيرة، فمنذ انضمامه إلى الفريق في صيف 2017، نجح في قيادة السيتي لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي (6 مرات)، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين وكل من دوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية، كأس السوبر الأوروبي (مرة واحدة).