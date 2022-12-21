جوارديولا: ميسي تفوق على مارادونا وبيليه، ولا بد أن نفوز بدوري الأبطال!

ميسي أفضل من ماردونا وبيليه

اختار مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب جوارديولا، بطل كأس العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي ليكون أفضل لاعب في التاريخ على دييجو مارادونا وبيليه.

إذ تحدث في المؤتمر الصحفي قبل لقاء ليفربول، وقال: "كل شخص لديه رأي ولكن لا أحد يستطيع أن يشك في أنه الأفضل على الإطلاق. بالنسبة لي هو الأفضل، ومن الصعب فهم أي لاعب يمكنه التنافس مع ما فعله".

وواصل: "الأشخاص الذين رأوا بيليه أو دي ستيفانو أو مارادونا. الآراء عاطفية، لكن على الجانب الآخر، إذا لم يكن قد فاز بكأس العالم، فلن يتغير رأيي، من الطبيعي أن يعتمد الناس على فوزك، إنها قطعت الكرز على مسيرة لا تصدق".

كما ادعى بيب جوارديولا أن فترة تدريبه مع مانشستر سيتي "لن تكتمل" إلا إذا حصل على لقب دوري أبطال أوروبا.

إذ أضاف: "لن تكتمل فترتي هنا إذا لم نفز بدوري أبطال أوروبا، ولكن هذا ليس السبب الوحيد لتمديد عقدي، على الإطلاق".

واختتم: "سأفعل كل شيء في هذا الوقت الذي لدينا معًا وسأحاول ولكن سأقول نفس الشيء، لقد حاولنا من قبل. إنه الكأس الذي لا نملكه وسنحاول القيام بذلك".