جوارديولا: ما فعلناه لا يصدق.. لن أنسى هذا الموسم أبدًا!

سعادة كبيرة تظهر على الفيلسوف..

كلمات سعيدة للغاية خرج بها بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بعد الفوز على ليستر سيتي بثنائية نظيفة والاقتراب من الظفر بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

رصيد مانشستر سيتي من النقاط أصبح 74 نقطة، وأصبح يبتعد عن أقرب الملاحقين مانشستر يونايتد بـ16 نقطة، ليصبح درع البريميرليج على أعتاب ملعب الاتحاد.

المدرب الإسباني يعتبر أن ما فعله سيتي هذا الموسم كان استثنائيًا بكل المقاييس، لكنه يرفض الجزم بأن لقب الدوري بات مضمونًا حتى يتحقق ذلك حسابيًا على الأقل.

الفيلسوف في تصريحاته للإعلام بعد المباراة قال "يتبقى شهر واحد، يقول الناس أن الأمور انتهت، لا، ليفربول هو حامل اللقب لكننا على وشك الاستيلاء عليه".

كما أضاف "الفوز في آخر 27 مباراة هو أمر لا يصدق، إنه يعني مدى قوتنا، لا يتعلق الأمر بالتكتيكات، بل يعني أننا نلعب كل مباراة بجدية شديدة".

وواصل "ما فعلناه حتى الآن لا يصدق، في كل مباراة ورغم غياب الجماهير تواجدنا بكل قوة. لن أنسى هذا الموسم أبدًا".

أما عن الفوز على ليستر، فقال "بعد العودة من التوقف الدولي لم أكن أعرف كيف ستكون حالة اللاعبين، لقد أظهروا مدى رغبتهم في الفوز بالدوري".

وأتم "إنه موسمنا الخامس سويًا ولقد رأيت الالتزام من كيفن دي بروينه وفيرناندينيو وغيرهما، نحن أقرب، نحن أقرب الآن وأنا أحب جميع لاعبيني".

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي يستعد لخوض مباراة قوية في دوري أبطال أوروبا منتصف هذا الأسبوع أمام بوروسيا دورتموند في ذهاب الدور ربع النهائي.