بطلب من جوارديولا .. مانشستر سيتي يقطع خطوة كبيرة نحو "مُدمن المراهنات"!

85 مليون إسترليني تحسم الصفقة المعقدة

قطع مانشستر سيتي، خطوة مهمة نحو حسم صفقة مهمة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونشرت شبكة "فوت ميركاتو"، تقريرًا يؤكد توصل مانشستر سيتي لاتفاق مع البرازيلي لوكاس باكيتا، على كافة البنود الشخصية، تمهيدًا للتعاقد معه في الصيف المقبل.

ويمتد عقد باكيتا الحالي مع وست هام حتى عام 2027، على الرغم من وجود خيار لتمديد إقامته لعام آخر، لكن يمكن للنادي اللندني بعد ذلك، أن يحصل على 85 مليون جنيه إسترليني من السيتي (108 ملايين دولار) في الصيف المقبل لإطلاق سراحه.

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وحاول مانشستر سيتي التعاقد مع اللاعب البرازيلي في الصيف الماضي، لكنهم انسحبوا من الصفقة، بسبب فتح تحقيق معه من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بشأن تورطه في المراهنات.

وأشارت الشبكة، إلى أن أبطال أوروبا اتفقوا مع باكيتا على الراتب الشخصي، ولا يزال العمل جاريًا من أجل الوصول إلى اتفاق مع إدارة وست هام بشأن قيمة الصفقة، حيث يتوقع وكلاء اللاعب أن تبدأ المفاوضات الرسمية في الأسابيع المقبلة.

وستكون صفقة باكيتا على رأس لائحة طلبات مانشستر سيتي بالموسم الجديد في ظل تمسك المدرب بيب جوارديولا بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي، الذي سجل 8 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات.