جوارديولا: مانشستر سيتي سيفوز بلقب البريميرليج

ليفربول في الصدارة بفارق ثمان نقاط

تويتر هيثم محمد

علق بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على الصراع مع ليفربول على صدارة البريميرليج ويؤكد ثقته في تتويج فريقه باللقب.

ليفربول يتصدر حالياً ترتيب المسابقة بفارق ثمان نقاط عن مانشستر سيتي، وذلك بعد مرور ثمان جولات من عمر المسابقة.

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وقال جوارديولا للصحافة: "لا أعتقد أن السيطرة المبكرة تحدد مسار اللقب، كل موسم مختلف، في الرياضة الحاضر أهم، لم أضع أي أهداف لموسمنا".

وأضاف: "في أبريل ومايو يمكن الحديث في الأمر، ولكن حالياً نواجه خصم لا يتوقف، ليفربول هو بطل أوروبا ولم يخسر ولا مرة في ثمان مناسبات".

وواصل الكتالوني: "يجب أن نحاول، لا يزال هناك 50 مباراة بكل المسابقات، لا يهمني ذلك الشخص الذي يعتقد أنه سيفوز في كل مباراة بالبريميرليج بقية حياته".

واستطرد: "أريد الفوز وأظن أننا مرشحين للقب، والطريق طويل، ليفربول يقوم بعمل رائع وتشيلسي وأرسنال يتطوران، المستوى ارتفع، لو لم أفز سأهنيء الفائز".

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وعن ازدحام الجدول: "أصحاب حقوق النقل لهم الكلمة، وليس نحن، لا يتغير أي شيء، النظام لا يحمي اللاعبين، بين لقاءي 27 و29 لا يمكن أن أطلب أي شيء إلا أن أطلب من اللاعبين الذهاب للثلاجة".

ويلعب مانشستر سيتي هذه الجولة أمام كريستال بالاس بالأسبوع التاسع للبريميرليج.