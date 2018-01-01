جوارديولا: مانشستر سيتي الآن أفضل من الموسم الماضي

رغم آخر هزيمتين إلا أن الإسباني يؤمن بتحسن فريقه بالموسم الحالي

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، أن مستوى فريقه بالموسم الحالي أفضل من السابق بشكل واضح.

سيتي حصل على البريميرليج الموسم الماضي، وحقق 100 نقطة كاملة على مدار الموسم، وابتعد عن معظم منافسيه بمراحل مبكرة من البطولة.

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حامل اللقب تعثر مرتين بمنتصف الموسم الحالي، وخسر من كريستال بالاس وتشيلسي، وفقد صدارة الدوري، ومع ذلك جوارديولا يرى تحسناً بصفوف الفريق.

وقال المدرب الإسباني:"هناك بعض التفاصيل الصغيرة التي تجعلنا أفضل من الموسم الماضي، وهذا طبيعي لأننا قضينا وقتاً كافياً معاً".

وأضاف:"شكل الفريق عموماً سواء ببناء الهجمات والضغط العالي، أصبحنا نستخدم العديد من الطرق والبدائل المختلفة في الهجوم، كما تطور مستوانا الدفاعي".

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وعن فقدان بعض النقاط:"هذا يحدث في كرة القدم والأهم من ذلك أننا نعود بعدها بقوة ونواصل الانتصارات".

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وتابع:"الفوز بدوري أبطال أوروبا أو أي بطولة مجموعة، يتطلب منك الفوز ست أو سبع مباريات، أما القصة مختلفة في الدوري فأنت أحياناً تلعب كل 3 أيام".

وتأتي تصريحات جوارديولا قبل مواجهة ليستر سيتي غداً السبت، والتي يخوضها وهو في المركز الثاني بجدول الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط عن ليفربول المتصدر.