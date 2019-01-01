جوارديولا: مانشستر سيتي لا يقدر على ثمن جريليش

إشادة كبيرة بصانع ألعاب أستون فيلا

أشاد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بصانع ألعاب أستون فيلا جاك جريليش بعد تألقه في لقاء الفريقين بالبريميرليج مساء السبت.

وسقط فيلا بثلاثية نظيفة أمام سيتي، ولكن قائده قدم عرضاً متميزاً على صعيد صناعة الفرص والمجهود المبذول هجومياً ودفاعياً.

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وقال بيب بعد المباراة للإعلام: "جريليش لاعب رائع وهائل، لاعب من أهل القمة، سعيد بأنه قرر البقاء مع أستون فيلا رغم العروض بعد الصعود".

وأضاف: "سريع في الثلث الأخير ودائماً يصنع شيئاً بتمريراته، هو استثنائي ولكن سعره غالي للغاية بالنسبة لمانشستر سيتي".

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وتواجد جريليش في صفوف أستون فيلا منذ السادسة، ولعب مع الفريق الأول في 2014 بعد إعارات خارجية.