إرث جوارديولا فقط يغريه .. توتنهام يستبعد غدر بوستيكوجلو من أجل عرش إنجلترا!

مدرب توتنهام يكشف عن موقفه بتصريح رسمي..

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن موقف إدارة توتنهام من الأنباء التي رجحت رحيل المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو.

وأكدت صحيفة "تيليجراف"، أن المدير الفني للاتحاد الإنجليزي جون ماكديرموت، معجب بأنجي بوستيكوجلو، حيث تابع عمله خلال فترة قيادة منتخب بلاده وفي الموسم المنصرم مع توتنهام.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يكون اسم بوستيكوجلو ضمن القائمة الطويلة للمرشحين أمام الاتحاد الإنجليزي لخلافة جاريث ساوثجيت، الذي رحل عن قيادة منتخب الأسود الثلاثة.

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وكان جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، قد أعلن استقالته من منصبه بعد خسارة لقب بطولة الأمم الأوروبية في المباراة النهائية أمام إسبانيا (2-1)، الأحد الماضي في ملعب برلين الأولمبي.

وأوضحت "تيليجراف"، أن توتنهام لا يشعر بالقلق من احتمالية خسارة مدربه الأسترالي قبل أقل من شهر من انطلاق الموسم الجديد، مثلما كان يشعر باطمئنان بعد تردد اسم بوستيكوجلو لخلافة الألماني يورجن كلوب في ليفربول.

ونقلت الصحيفة عن مصادر داخل توتنهام، بأن هناك ثقة في بوستيكوجلو الذي يلتزم بعقده مع النادي ويطمح للنجاح في الموسم الجديد، مشيرة إلى أن الوظيفة الوحيدة التي يمكن أن تكون مغرية بالنسبة له هي مانشستر سيتي، إذا غادر بيب جوارديولا.

وكانت صحيفة "تيليجراف"، قد سألت بوستيكوجلو خلال الموسم الماضي، عن إمكانية تدريب منتخب إنجلترا يومًا ما، ليرد قائلًا: "هيا يا صديقي. لقد حدثت أشياء غريبة، لكن لا. لديهم مدرب رائع وخضت 8 مباريات في مسيرتي مع توتنهام. هكذا أعتقد".

وعندما سئل بوستيكوجلو مساء أمس الأربعاء عن ارتباط اسمه بمنتخب إنجلترا بعد رحيل ساوثجيت، قال: "كنت أخذ قيلولة بعد ظهر هذا اليوم، ليس لدي أي فكرة، أنا مدرب توتنهام ومصمم على تحقيق النجاح لهذا النادي. هذا هو المكان الذي ينصب فيه تركيزي تمامًا".