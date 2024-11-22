جوارديولا: ربما أكون مغرورًا بعض الشيء وقد أرحل رغم التوقيع على عقد جديد!

المدرب الإسباني ليس مهتمًا بالخسارة في آخر 4 مباريات

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن المزيد من الكواليس الخاصة بموافقته على التجديد مع النادي الإنجليزي لمدة عامين، بعد سلسلة من التكهنات حول مستقبله.

عقد بيب السابق كانت ينتهي في يونيو 2025، وارتبط بتدريب عدة فرق كان أبرزها المنتخب البرازيلي، ولكنه قرر حسم مصيره هذا الأسبوع، ليخرج في المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه، غدًا، السبت، أمام توتنهام بالدوري الإنجليزي، للحديث عن هذ القرار.

وقال بيب للصحفيين:"شعرت أنه يجب علي البقاء، مانشستر سيتي أرادوا استمراري، نحن نعرف بعضنا البعض منذ فترة طويلة، جميع قرارات حياتي تم اتخاذها بطريقة واحدة، وهي ما أشعر به في كل لحظة، لا أحتاج للإقناع، أنتظر فقط".

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وأضاف:"لم أرغب في الدخول بنفس السيناريو الموسم القادم، عندما يأتي شهر سبتمبر أو أكتوبر أو نوفمبر، نجد الناس يقولون إن هذه السنة هي الأخيرة لي، لذلك هذا هو السبب الرئيسي، وتوصلت لاتفاق مع النادي بعد ساعتين فقط من الحديث".

وواصل حديثه:"الآن لدي عقد، ولكن ربما لن أكون هنا بعد شهر عندما لا تسير الأمور على ما يرام، ربما أكون مغرورًا بعض الشيء، ولكننا نستحق الاستمرار في مانشستر سيتي بعد ما فعلناه في السنوات الأخيرة".

وفي سياق متصل مزح جوارديولا بأنه وقع على عقد لمدة عامين بدلًا من صفقة لعام واحد "بسبب الطقس" في إنجلترا، مشددًا على استمراره بالنادي حتى لو هبط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب" بسبب الـ115 تهمة الموجهة له بخرق قواعد اللعب المالي النظيف.

وعن المصابين:"ماتيو كوفاتشيتش يعاني من إصابة ستبعده لمدة تصل من 3 أسابيع إلى شهر، جون ستونز تدرب جيدًا أمس، مانويل أكانجي نفس الأمر وكذلك ناثان أكي، روبن دياش لن يلعب ضد توتنهام لكنه سيعود قريبًا".

وعن خسارة سيتي في آخر 4 مباريات:"معظم الفرق يمكنها التعرض إلى هذا الموقف، بالسقوط 4 مرات في مسابقات مختلفة، لكن فريقًا واحدًا فقط فاز بأربعة ألقاب دوري إنجليزي على التوالي".

جدير بالذكر أن سيتي يلعب غدًا ضد توتنهام، وهو في المركز الثاني بجدول البريميرليج بـ23 نقطة بفارق 5 نقاط عن ليفربول المتصدر بعد 11 جولة.