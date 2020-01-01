خاص |هل يرحل جوارديولا عن مانشستر سيتي ويعود إلى برشلونة؟ وكيله يُجيب

المدرب الإسباني وناديه السابق يُعانيان حاليًا

أسفرت علاقة العمل بين المدرب بيب جوارديولا ونادي برشلونة والتي امتدت منذ عام 2008 حتى 2012 عن نتائج رائعة ونجاح مبهر للطرفين، وهو ليس وضع الطرفين حاليًا، إذ يُعانيا بشدة بعد خروجهما من دوري أبطال أوروبا.

الفريق الكتالوني خسر بنتيجة 8-2 أمام بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما صدم ليون فريق مانشستر سيتي وأخرجه من نفس الدور بالفوز عليه 3-1 في لشبونة.

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فشل برشلونة في الفوز بدوري الأبطال منذ عام 2015 وفشل جوارديولا في التأهل لنصف نهائي البطولة مع السيتي منذ بدأ مشواره مع الفريق عام 2016 أظهر فكرة عودتهما للعمل معًا، خاصة في ظل الحديث عن ثورة كبيرة في البارسا سواء على الصعيد الإداري أو الفني.

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هذه الخطوة التي تُعد بمثابة الحلم لجماهير البلوجرانا أكد جوسيب ماريا أوروبيتج وكيل جوارديولا استحالة القيام بها حاليًا، في ظل رغبة موكله إنهاء عقده مع السيتي والممتد حتى عام 2021.

إذ قال لموقع جول وسبوكس ردًا على سؤال حول مستقبل المدرب صاحب الـ49 عامًا "نعم، جوارديولا سيستمر مع مانشستر سيتي بنسبة 100%. عودته إلى برشلونة الآن مستحيلة".

جوارديولا بدأ بالفعل يعمل على دعم صفوف النادي الإنجليزي للموسم القادم خاصة بعد فشله في الفوز بأي لقب هذا الموسم باستثناء كأس الرابطة الإنجليزية، إذ نجح النادي بالفعل في ضم الثنائي فيران توريس من فالنسيا وناثان أكي من بورنموث.