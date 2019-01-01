جوارديولا يحسم مسألة رحيله عن مانشستر سيتي

تعرف على تصريحات جوارديولا بشأن مستقبله

كشف بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، عن حقيقة التقارير التي تشير إلى قراره بمغادرة السيتزنز بنهاية الموسم الجاري.

جوارديولا يمتلك عقدًا ينتهي في 2021 وارتبط بالعودة إلى بايرن ميونخ بعد إقالة نيكو كوفاتش.

وقال بيب في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "لا أدري السبب وراء تفكير البعض في هذا الأمر، لماذا يتوقعون أنني غير سعيد هنا؟ هل لأننا خسرنا في أنفيلد أم لأنها الهزيمة الثالثة في الموسم؟".

وتابع: "الحقيقة أنا سعيد للغاية. أول موسم لي في أنفيلد لم نسدد سوى كرة واحدة فقط على المرمى ولكن في آخر مرة وصلنا 18 مرة. الفريق يتحسن وملعب أنفيلد صعب على الجميع ومهمتي كمدرب إيجاد الحلول".

المدرب الكتالوني أشار إلى أنّه لا يشعر بالإخفاق والفشل لما حدث خلال الموسم الجاري مؤكدًا أنّه في أسوأ الأحوال سوف يجد الحل في الموسم المقبل.

وأردف: "في آخر موسم لي مع برشلونة حققت 4 بطولات ورغم عدم الفوز بالدوري أو الأبطال ولكننا قدمنا كرة قدم على أعلى مستوى والجميع هناك كان سعيدًا".

وواصل: "وقتها كان لديّ سببًا للرحيل ولكن الآن لا أمتلك أي سبب لذلك، بالطبع أرغب في البقاء وأشعر بالرضا عن أداء اللاعبين ومستوى الفريق".

واختتم: "سوف نستمر في مطاردة ليفربول ومحاولة العودة للصدارة رغم أنني كنت أتمنى لو أنني في موقف يورجن كلوب الآن وأمتلك الصدارة. نحن في نوفمبر ومن المبكر الحديث عن أي شيء".

جدير بالذكر أنّ جوارديولا حقق لقب الدوري الإنجليزي لموسمين على التوالي مع مانشستر سيتي.