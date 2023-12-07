"إذا تكرر هذا الأمر" .. جوارديولا يكشف موعد اعتزاله

سيتي يدخل في أزمة نتائج

عقب تلقي ناديه لهزيمة جديدة لحساب الدوري الإنجليزي الممتاز، ناقش مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا الفترة السلبية التي يعيشها حامل اللقب.

وسقط سيتي أمام أستون فيلا مساء الأربعاء بهدف نظيف من ليون بايلي بالدقيقة 74، ليتراجع للمركز الرابع في سلم ترتيب المسابقة.

وحول الخسارة، قال بيب مع "أمازون برايم": "الفريق الأفضل فاز ويجب العثور على حلول، عانينا في الشوط الأول كثيراً ولكن الشوط الثاني اختلف الوضع".

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ولكن التصريح الأبرز من المدرب الكتالوني كان قبل اللقاء عندما تحدث عن إنجاز الثلاثية الذي حققه الفريق الموسم الماضي، وإذا حدث مجدداً هذا الموسم ماذا سيحدث.

ورد مدرب سيتي حول هذا السؤال من مدافع آرسنال ومانشستر السابق جايل كليشي وقال: "سأعتزل مباشرة إذا قمنا بتكرار الإنجاز وفزنا بالثلاثية من جديد".