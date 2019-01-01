جوارديولا: عندما رأيت ميسي أيقنت بأن برشلونة سيفوز بكل البطولات

المدرب الإسباني يتحدث عن ليونيل ميسي

أكد الإسباني بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على أنه بعدما رأى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفوف برشلونة، علم بأن فريقه السابق سيتوج بجميع البطولات.

جوارديولا قال خلال تصريحات لإذاعة "راديو كاتالونيا" اليوم الإثنين: "بعدما توليت تدريب برشلونة، أخبروني بأن هناك لاعب استثنائي بالفريق، وكان هذا بالطبع ليونيل ميسي، الذي أصبح أفضل لاعب في العالم".

المدرب الإسباني تابع: "ميسي في ذلك الوقت كان فتى صغير وخجول، وسرعان ما أثبت ما قيل عنه، وبعد فترة أيقنت بأننا سنتوج بجميع البطولات معه، وهذا ما حدث".

بيب واصل: "كنت أعمل على بناء فريق جيد، ونجحت في بناء واحد من أفضل الفرق بالتاريخ، وكل شيء كان رائعًا".

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وأردف: "كنا عبارة عن مجموعة من الأصدقاء وليس فريقًا، حيث كانوا يخرجون لتناول العشاء معًا، وكانت مجموعة من اللاعبين يعرفون جيدًا أن يسيروا أمورهم".

واختتم جوارديولا تصريحاته كاشفًا عن سبب مغادرة برشلونة، حيث قال: "هذه عملية طبيعية في الحياة، هناك وقت تنتهي فيه الأمور، وتعلمنا جميعًا الكثير من الجميع، وكان أمرًا طبيعيًا".

جوارديولا قاد برشلونة لتحقيق الكثير من الإنجازات، حيث حقق الدوري الإسباني 3 مرات متتالية، وكأس ملك إسبانيا مرتين، وكأس السوبر الإسباني ثلاث مرات، ودوري أبطال أوروبا مرتين وكأس العالم للأندية مرتين وكأس السوبر الأوروبي مرتين.