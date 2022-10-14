جوارديولا: ليفربول هو نفسه وهذه هي طبيعة الدوري الإنجليزي

علي رفعت|
Pep Guardiola Manchester City 2022-23Getty Images
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بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي يؤكد أن ليفربول يستطيع العودة في الدوري الإنجليزي في أي وقت.

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي أن ليفربول يملك القدرة على العودة للمنافسة في الدوري الإنجليزي في أي وقت كما أثبت في المواسم الماضية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيب ونقلتها صحيفة "ديلي ميل"، وأكد خلالها أن كل فرق الدوري الإنجليزي معرضة للسقوط بعد كأس العالم.

في ملعب أنفيلد عليك أن تكون على أعلى مستوى وتكون نشطًا في الكرات الثانية والكثير من الأشياء التي عليك القيام بها بأفضل شكل ممكن".

وأضاف: "رأيي الشخصي في ليفربول لم يتغير بالوضع الحالي في جدول الترتيب، لقد كانوا يقاتلوا على الدوري لأربعة مواسم متتالية".

وأكمل: "هذا هو الفريق نفسه، لكن تلك هي طبيعة المسابقة، والجميع يحصل على اللحظات السيئة الخاصة به في هذه المسابقة".

وأنهى كلماته: "لو كان هناك عشر مباريات فقط على النهاية سأقول أن ليفربول لن يستطيع أن يلحق بالقمة، لكن الوضع ليس كذلك بالأخص مع كأس العالم".

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد جمع عشر نقاط فقط حتى الآن في الدوري الإنجليزي بعد مرور تسع جولات ولهم مباراة مؤجلة.

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من سيفوز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم؟

  • 2058ليفربول
  • 4449مانشستر يونايتد
  • 18250مانشستر سيتي
  • 8922فريق آخر
33679 الأصوات
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