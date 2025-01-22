"كنت أعرف طريقته وفاز لأنه الأفضل" .. جوارديولا ينحني أمام لويس إنريكي ويتمسك بالأمل الأخير لمانشستر سيتي

"لم تكن المباراة كما أردنا أبدًا"

اعترف الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بأحقية باريس سان جيرمان في الفوز على فريقه بنتيجة (4-2)، أمس الأربعاء في حديقة الأمراء، بالجولة السابعة وقبل الأخيرة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وارتفع رصيد باريس سان جيرمان بهذا الفوز إلى 10 نقاط في المركز 22، فيما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 8 نقاط في المركز 25، وبات على أبواب توديع المسابقة مبكرًا، قبل جولة واحدة من نهاية مرحلة الدوري.

وقال جوارديولا في تصريحات نقلتها شبكة "canal+": "لقد كانوا أفضل، كان لديهم لاعب آخر في الوسط مع مهاجمين وهميين، كان من الصعب الضغط عليهم. باريس كان أفضل في الاستحواذ على الكرة، وسوف نتعلم من ذلك. كنا نعلم أنهم سيلعبون بهذه الطريقة، باريس سان جيرمان استثنائي".

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وأضاف: "في الشوط الأول، كانت لديهم عدة فرص، واحدة أو اثنتين، لكنهم كانوا أفضل، كانت النتيجة 0-2، كنا بخير، وسجلنا هدفًا في غضون 5 دقائق من بداية الشوط الثاني، وسجلوا هدفًا بعد 5 دقائق ولم نتمكن من السيطرة".

وتابع المدرب الإسباني: "لويس إنريكي يستحق ذلك الفوز، هذا أمر يجب أن نقبله. لقد هنأته بعد اللقاء. يجب أن نفوز في مباراتنا الأخيرة أمام كلوب بروج، لدينا فرصة على أرضنا، إذا فزنا نتأهل ونحن نعرف ما يجب أن نفعله".

وختم: "لم تكن المباراة كما أردنا أبدًا، لكني أمنح الكثير من الإشادة لباريس سان جيرمان، هم فريق رائع وغير عادي ولهذا السبب عليك أن تفهم أننا خسرنا، يمكن أن نخرج من دوري الأبطال، إذا لم نفز ضد كلوب بروج، فإننا لا نستحق ذلك".