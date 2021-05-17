جوارديولا: لهذا لم يكن محرز يشارك، والنهائي لا يهمني الآن!

بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي يؤكد على أهمية رياض محرز ويكشف أسباب ابتعاده عن المشاركة في السابق.

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي على أهمية رياض محرز بالنسبة لفريقه في الأسابيع الأخيرة، عقب المستويات التي قدمها.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة برايتون في الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي، حيث أشاد بمستويات النجم الجزائري، وتطرق للحديث عن عدة أمور في مقدمتها التحضير لنهائي دوري أبطال أوروبا، ومستوى كيفين دي بروينه.

ما الذي قاله جوارديولا عن محرز؟

قال جوارديولا: "رياض كان دائمًا في حالة جيدة، ربما في البداية لم يكن يلعب كثيرًا، لأننا كان لدينا طريقة معينة، لكن خطوة بخطوة حصل على مكانه".

وأضاف: "مؤخرًا كان يلعب بطريقة جيدة للغاية، أتمنى أن يحافظ على نفس المستوى خلال الموسم المقبل".

ما الذي قاله جوارديولا عن كيفين دي بروينه؟

قال بيب: "دي بروينه من اللاعبين الهامين مثل بقية زملائه، وعندما نتمكن من دفع بعضنا البعض والبقاء بجوار بعضنا سنتمكن من النجاح".

وأضاف: "هو أحد أهم اللاعبين والجميع يعلم ذلك، لكن الكل بالنسبة لنا بنفس الأهمية، سنرى حالته وإذا ما كان قادرًا على اللعب".

ما الذي قاله جوارديولا عن نهائي دوري أبطال أوروبا؟

أردف جوارديولا: "لدينا ستة أيام بعد مباراة إيفرتون للتحضير لنهائي دوري أبطال أوروبا، لذلك سنفكر في الأمر عندما تنتهي تلك المواجهة".

وأنهى كلماته: "لا يمكننا أن نحضر للنهائي جيدًا لو لم نكن في أفضل حال ضد برايتون وإيفرتون، بالغد سنلعب من أجل الفوز، تلك هي الطريقة المثالية للتحضير للمباراة".

جدير بالذكر أن نهائي دوري أبطال أوروبا يقام في الـ 29 من شهر مايو الجاري، وسيلعب مانشستر سيتي في مواجهة برايتون بالغد، قبل أن يواجه إيفرتون يوم الأحد المقبل.

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