جوارديولا: لن أشاهد الكلاسيكو ودوري الأبطال يعطلنا

بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يؤكد أنه لن يشاهد الكلاسيكو بين فريقه السابق برشلونة وريال مدريد.

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي أنه لن يستطيع مشاهدة مباراة الكلاسيكو بين فريقه الأسبق برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جوارديولا خلال المؤتمر الخاص بمواجهة فريقه أمام وست هام في الجولة السادس من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا: "الكلاسيكو سيكون في الثالثة، وفي ذلك الوقت سأكون في الطائرة عائدًا من مباراة وست هام لذلك لن أشاهد اللقاء".

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وأكمل عن أداء ريال مدريد وبرشلونة: "الفرق الكبيرة تعاني قليلًا في بداية الموسم حتى تبدأ في الحصول على الرتم الخاص بها بتحقيق الانتصارات المتتالية".

وأضاف عن حالة فريقه: "الفريق يحاول التحسن طوال الوقت، لكن هؤلاء الذين لا يلعبوا في وسط الأسبوع لديهم أفضلية في مواجهتنا".

وأردف عن إصابة فيرناندينو: "هو قائد داخل وخارج الملعب وغيابه قد يكون لحوالي شهر، لكن الأمر سيكون صعبًا بالنسبة لنا".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل في الوقت الحالي المركز الـ 11 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي بعد خوضهم لأربعة لقاءات.