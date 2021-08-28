جوارديولا: لم نستحق الهدف الأول، وأرتيتا يحتاج للثقة!

بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي يتحدث عن الفوز الكبير ضد آرسنال وموقف ميكيل أرتيتا.

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال يحتاج للحصول على الثقة من الجماهير والإدارة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جوارديولا بعد الفوز على كتيبة أرتيتا بخمسة أهداف نظيفة في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

ما الذي قاله بيب جوارديولا عن ميكيل أرتيتا؟

أشاد جوارديولا بأرتيتا وأكد أن المدير الفني الحالي لآرسنال يملك الكثير ليقدمه للفريق، وأن على إدارة النادي والجماهير أن يقدموا الثقة له.

وقال جوارديولا: "هو أكثر من مجرد مدرب جيد، لديه ستة أو سبعة أو ثمانية لاعبين خارج القائمة بسبب الإصابة، لو قدموا له الثقة المطلوبة سيقوم بالكثير من الأمور الجيدة في آرسنال".

ما الذي قاله جوارديولا عن هدف مانشستر سيتي المبكر؟

المدير الفني الذي سبق له العمل مع أرتيتا حاول التخفيف من عليه وأكد أن فريقه لم يكن يستحق الهدف الأول الذي سجله.

وأضاف: "لقد سجلنا هدفًا لم نستحقه، لم نلعب بتلك الجودة في البداية لنستحق التسجيل، من أول مرة نصل لنصف ملعبهم قمنا بالتسجيل".

وأردف: لقد عانينا من المشاكل في أول ثلث ساعة، والمباراة اختلفت تمامًا بعد أول هدفين وحالة الطرد، وكان علينا أن نحترم المنافس ونستمر في القتال خلال الشوط الثاني، لذلك صنعنا الفرص وسجلنا المزيد".

جدير بالذكر أن اللقاء انتهى بخماسية نظيفة لصالح مانشستر سيتي، لتكون تلك هي الهزيمة الثالثة على التوالي لآرسنال منذ بداية البطولة.

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