جوارديولا: لم أحلم بالمنافسة لنهاية الموسم

بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يؤكد أن تراجع ليفربول في الشهر الماضي أفاد فريقه بشكل كبير على مستوى المنافسة بالبريميرليج.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على صعوبة مباراة فريقه المقبلة أمام نظيره برايتون ضمن لقاءات الجولة الـ 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، حيث أكد جوارديولا أن فريقه تحضر بشكل جيد لتلك المباراة وسيحاول أن يسجل فيها مبكرًا على عكس مواجهة ليستر سيتي.

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وقال جوارديولا: "لقد كان أسبوعًا مذهلًا لكرة القدم، لقد شاهدنا مباراتين رائعتين في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وأضف لذلك فوزنا الهام على ليستر سيتي".

وأضاف: "سيكون من الجيد أن نسجل في وقت أبكر يوم الأحد أمام برايتون، لكنني أعلم أن تلك المهمة ستكون صعبة للغاية مثلما كانت الأمور في مباراة الكأس، سنحاول أن نضع تركيزنا على تلك المباراة فقط، لنرى ما الذي نستطيع القيام به من أجل هزيمهم".

وأكمل عن حالة الإصابات: "دي بروينه كان يتدرب في آخر يومين لذلك من الممكن أن يظهر في المباراة، أما فيرناندينيو فهو غير متاح، ربما يكون متاحًا لمباراة نهائي الكأس، سنرى".

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واختتم: "لم أتوقع منذ شهر مضى عندما كنا نتخلف بسبع نقاط عن ليفربول أن نكون هنا اليوم، لقد كان ذلك بمثابة الحلم، والمباراة الأخيرة ستكون صعبة، إذا سارت الأمور بشكل سيء فنحن نمتلك خطة وسنلتزم بها، كما فعلنا طوال الموسم".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول وفوزه أمام برايتون يتوجه بالبطولة بغض النظر عن نتيجة الريدز ضد ولفرهامبتون.