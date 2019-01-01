جوارديولا: لا نفكر في الفوز بالأبطال وجودة ليفربول أكبر

بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يؤكد أن فريقه لا يفكر في الفوز بدوري أبطال أوروبا في الوقت الحالي.

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي أن فريقه لا يفكر حاليًا في الفوز بدوري أبطال أوروبا في ظل الوضع الحالي له.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيب وأكد خلالها أن الفريق في حاجة للتحسن على الكثير من المستويات قبل أن يبدأ في التفكير بالفوز بالبطولات.

وقال جوارديولا: "نحن لا نفكر في الفوز بدوري أبطال أوروبا حاليًا، كل ما نفكر فيه هو الفوز بالمباريات التي نخوضها، بالتحديد المباراة المقبلة قبل أي شيء".

جيجز مازحًا: أبلغت جيمس باستبعاده لو خسر من مانشستر سيتي!

وأضاف: "لا أفكر كذلك في فارق النقاط مع ليفربول أو كم نقطة يجب أن يخسروا فنحن لا نملك الاستمرارية التي كنا عليها في آخر موسمين، هذه هي الحقيقة ويجب أن أعمل لأساعد الفريق".

وأكمل: "ربما لا نستطيع التنافس مع فرق مثل ليفربول ومانشستر يونايتد وبرشلونة وريال مدريد ويوفنتوس، لذلك علينا التحسن وقبول تلك الحقيقة والمضي قدمًا".

وأنهى تصريحاته: "ربما هذه هي المرة الأولى التي أبتعد فيها عن القمة بـ ١٤ نقطة، هذه هي الحقيقة والسبب كان الأخطاء التي وقعنا فيها وجودة المنافسين وهي أشياء لا يمكن التحكم فيها، لا نزال في بداية ديسمبر ولدينا العديد من البطولات للتنافس عليها والمباريات التي يجب أن نقاتل فيها".

جدير بالذكر أن فريق مانشستر سيتي يحتل في الوقت الحالي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ٣٢ نقطة، أقل من ليستر سيتي صاحب المركز الثاني بست نقاط.