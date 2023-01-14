جوارديولا: لا اهتم بالدوري الإنجليزي فقد فزت به كثيرًا!

هل فقد بيب جوارديولا الشغف؟!

أثار بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الجدل بعد خسارة فريقه في الديربي أمام مانشستر يونايتد مساء السبت.

جاء هذا في تصريحات نقلتها "بليتشر ريبورت"، وقال جوارديولا: "لا اهتم بالدوري الإنجليزي أو كأس الرابطة، لا يمكننا أن نحقق الفوز، لا يهم الفوز بهما".

وأضاف: "لقد حققنا الفوز بهما من قبل، لذلك فلا مشكلة لدينا، ربما حان الوقت لفريق آخر أن يحقق الفوز".

وأردف عن هدف مانشستر يونايتد الثاني: "راشفورد كان متسللًا أما برونو فلم يكن كذلك، سواء كان راشفورد شتت الحارس والدفاع أم لا، لا أعرف حقًا، لكن القانون يجب أن يسري".

جدير بالذكر أن تعادل خسارة مانشستر سيتي جاءت بعد التقدم بهدف لجاك جريليش وتركت الفريق بفارق خمس نقاط خلف آرسنال المتصدر، وللأخير مباراة لم يلعبها بعد.