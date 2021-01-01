جوارديولا: لا أندم على سياسة التدوير حتى ونحن خاسرون!

التغيير جزء هام..

شدد بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على أنه لا يشعر بالندم حيال سياسة التدوير التي أتبعها في مباراة تشيلتنهام رغم ما عاناه فريقه جراء هذا.

السيتي كاد على وشك أن يخرج من كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما تقدم تشيلتنهام في آخر نصف ساعة من عمر المباراة، إلا أن كتيبة جوارديولا أنقذت نفسها في آخر عشر دقائق بثلاثة أهداف.

واعتمد جوارديولا منذ بداية المباراة على أغلب اللاعبين البدلاء، ورغم ما نتج عن ذلك من معاناة طول المباراة، يؤمن الفيلسوف أنه قد اتخذ القرار الصحيح.

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جوارديولا قال للإعلام "لم أشعر بالندم حتى عندما كُنّا متأخرين في النتيجة، كانت لدينا فرص واضحة من الدقائق الأولى، ولكن عندما يستغلون هم الفرصة يصبح الأمر معقدًا".

كما أضاف "في النهاية تمكنا من التعديل، جئنا إلى هنا بتواضع وكانت لدينا الجودة لإحداث الفرق".

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وتابع "لقد استخدموا جودتهم في منطقة الجزاء، فهم أطول من لاعبينا ولديهم أفضلية وعرضنا مقاطع للاعبينا عن كيفية مواجهة ذلك، من الصعب التحكم في ذلك".

وأتم الفيلسوف مشيدًا بفيل فودين، محرز هدف التعديل لكتيبته، حيث قال "إنه يمر بلحظة رائعة وثقته عالية، كما أنه يتمتع بكفاءة عالية أمام المرمى".

يذكر أن مانشستر سيتي سوف يلتقي مع وست بروميتش يوم الثلاثاء المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز، والفرصة مواتية للانفراد بصدارة البطولة حال الفوز على كتيبة سام ألارديس.