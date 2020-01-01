جوارديولا: لا أفكر في مواجهة ليفربول وعلينا التحسن في ذلك الجانب

بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يؤكد أن فريقه يصب تركيزه على مواجهة أولمبياكوس قبل التفكير في لقاء ليفربول.

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على تركيز فريقه في مباراته المقبلة أمام نظيره أولمبياكوس في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جوارديولا وأكد خلالها أن الفريق في حاجة للتحسن على مستوى تحويل الفرص المتاحة لأهداف.

وقال بيب: "في مباريات كرة القدم التي تلعبها على أرضك يتوجب عليك الفوز، وأولمبياكوس حققوا الفوز على مارسيليا هناك، لذلك علينا أن نستعد لهم جيدًا وبعد ذلك نستعد ليوم الأحد".

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وأضاف: "في أحد الأيام سنسجل المزيد من الأهداف، الأهم بالنسبة لنا الآن أننا نصنع الفرص التي تسمح لنا بذلك، لقد صنعنا 16 فرصة في اللقاء الأخير، منهم ثمانية على المرمى".

وأردف: "هذا الموسم لعبنا كثيرًا دون مهاجم، وعلينا أن نحسن الأداء في ذلك الجانب كلما استطعنا القيام بذلك".

وأكمل عن فيران توريس: "أردنا أن نلعب به في الجناح وهو لديه القدرة على تسجيل المزيد من الأهداف، لكننا نعاني في مركز المهاجم لذلك دفعنا به واتيحت له ثلاث فرص وسجل هدفًا".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي كان قد فاز على شيفيلد يونايتد بهدف نظيف في لقاء الأمس في الدوري الإنجليزي.