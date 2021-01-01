جوارديولا: كورونا دمّر مانشستر سيتي قبل مباراة يونايتد!

تفشي مدمر..

أقر بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أن فريقه لا يمتلك الكثير من اللاعبين لمواجهة مانشستر يونايتد في كأس كاراباو بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقامت رابطة الدوري الإنجليزي بتأجيل مباراة إيفرتون لسيتي بسبب تفشي كورونا في الفريق، ورغم النقص العددي في مباراة تشيلسي الماضية إلا أن كتيبة الفيلسوف سحقت البلوز بثلاثية لهدف.

حتى الآن، أعلن السيتي عن إصابة ستة من اللاعبين بفيروس كورونا، ثلاثة منهم هم جابرييل جيسوس وكايل ووكر وإريك جارسيا، بينما لم يتم الإعلان عن الآخرين.

المزيد من الفرق

جوارديولا في المؤتمر الصحفي لمباراة مانشستر يونايتد قال "ليس لدينا الكثير من اللاعبين، يمكننا اللعب بالعدد الحالي مباراة أو اثنين، أما على المدى الطويل عندما يمكنك استخدام 14 أو 15 لاعبًا فقط، فهذا أكثر صعوبة".

بوتشيتينو لا يستبعد التعاقد مع ميسي في باريس سان جيرمان

كما أضاف "لكن مثل أي شخص في العالم، علينا التكيف في حياتنا ومهنتنا قدر الإمكان، ليس لدينا أي بديل في الوقت الراهن".

وأتم "الشيء المهم هو أن الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس يتعافون جيدًا في الوقت الراهن، وعلى الآخرين محاولة تجنبه قدر المستطاع".

الجدير بالذكر أن الفائز من ديربي مانشستر في نصف نهائي كأس كاراباو سوف يلتقي مع الفائز من قمة أخرى بين توتنهام وبرنتفورد في النهائي بملعب ويمبلي.