"جوارديولا، كلوب وأرتيتا؟" .. ديكو يجيب عن السؤال المحير لجماهير برشلونة

البارسا يسعى لتأمين مستقبل دفاعه بعرض جديد

تحدث البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، عن ملف المدير الفني المستقبلي للنادي الكتالوني.

وكان تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، قد أعلن في وقت سابق أن الموسم الحالي، سيكون الأخير له مع البارسا، مما فتح باب التكهنات حول خليفته.

لكن تقارير صحفية، أكدت أن هناك محاولات من الرئيس جوان لابورتا، لإقناع تشافي باستكمال عقده والبقاء لموسم آخر خصوصًا مع تحسن النتائج على مستوى الليجا وتأهل الفريق لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال ديكو في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو: "نقدر كبار المدربين مثل بيب جوارديولا ويورجن كلوب وميكيل أرتيتا، لكن هذه الأسماء غير متاحة حاليًا".

وأضاف: "لا يوجد أي حديث معهم على الإطلاق، ومن غير المجدي ذكر أسمائهم. نحن لا نتحدث إلى أي مدير فني في الوقت الحالي".

وتطرق المدير الرياضي لبرشلونة، للحديث عن مستتقبل رونالد أراوخو مدافع الفريق، قائلًا: "سنعرض عليه عقدًا جديدًا، ويمكنه التوقيع إذا أراد ذلك".

وختم: "سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على أراوخو داخل الفريق لأنه يستحق ذلك. سياستنا في برشلونة دائمًا هي الحفاظ على أفضل اللاعبين لدينا".