"جوارديولا كاذب" .. كانسيلو يُهاجم مانشستر سيتي ومدربه السابق!

نجم برشلونة يفتح النار على بيب جوارديولا

هاجم جواو كانسيلو الظهير الأيمن لنادي برشلونة الإسباني، مدربه السابق بيب جوارديولا، وأيضًا مانشستر سيتي، وذلك بعد تصريحات المدرب بخصوص اللاعب البرتغالي!

وكان جوارديولا قد أكد خلال تصريحات سابقة، على أنه سمح لكانسلو بالرحيل عن صفوف مانشستر سيتي، بسبب رد فعله الغاضب على استبعاده من المشاركة في المباريات.

ورد كانسيلو خلال تصريحات لصحيفة "A Bola" البرتغالية: "لقد قليت الأكاذيب حول سبب رحيلي عن مانشستر سيتي، لم أكن زميلًا سيئًا بالنسبة للاعبي مانشستر سيتي، وبإمكانك أن تسأل إما ناثان آكي أو ريكو لويس، ليس لدي أي عقدة تفوق أو نقص تجاههم، ولكن هذا رأي المدرب فقط".

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النجم البرتغالي أضاف: "لقد بقيت لأن هذا غير صحيحًا، أعتقد أن مانشستر سيتي كان جاحدًا بعض الشيء عندما قال لي ذلك، لأنني كنت من أهم اللاعبين هناك، ولم أفشل في التزامي تجاه النادي والجماهير، لقد قدمت كل شيء لهم".

وتابع: "أتذكر عندما تعرضت إلى السرقة والهجوم، وفي اليوم التالي كنت ألعب في ملعب الإمارات ضد آرسنال، وتركت زوجتي وابنتي وحيدتين في المنزل مذعورين، ولن يتذكر الناس ذلك إلا أن السيد جوارديولا لديه قوة أكبر مني بكثير عندما يقول شيئًا ما، وأنا أفضل الاحتفاظ به لنفسي".

وواصل كانسيلو: "أشعر بالرضا عما فعلته فأنا شخص شفاف لا أكذب أبدًا، والحياة مستمرة وأتمنى أن يسير كل شيء على ما يرام، لأنه أثناء وجودي هناك استمتعت بكرة القدم والفريق".

نجم برشلونة أردف: "لست نادمًا على رحيلي عن مانشستر سيتي حتى بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا، أشعر أنني اتخذت القرار الصحيح، أنا ذهبت إلى النادي الذي يُريدني حقًا، لأنني تعاملت مع لاعبين رائعين ونادٍ مذهل، ثم جئت إلى برشلونة وخفضت راتبي ولكن الأمر لم يُزعجني على الإطلاق، كانت هذه المرة الثالثة التي كنت على وشك المجيء فيها إلى برشلونة وأخيرًا أنا هنا".