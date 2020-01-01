جوارديولا: كأس الاتحاد أهم من دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا في المرتبة الثالثة في الأهمية بالنسبة لمانشستر سيتي

يعتقد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، أن تحقيق لقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي أهم بالنسبة لفريقه من تحقيق دوري أبطال أوروبا.

ويستعد مانشستر سيتي، لمواجهة جاره يونايتد مساء غد الأربعاء في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي للمباراة: "سنلعب أمام مانشستر يونايتد، هم يقدرون على فعل أي شيء، إنهم يلعبون مباريات مثالية أمام الفرق الكبيرة، أنا أعلم كم سيكون من الصعب الوصول للنهائي".

وتابع: "علينا أن نكون أن نكون حذرين من الهجمات المرتدة، يونايتد ليس لديه ما يخسره فهم سيهاجمون لذا علينا محاولة تسجيل الأهداف، أنا أحب إظهار الاحترام للمنافسين منذ يومي الأول هنا".

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وعن أخبار الإصابات قبل ديربي مانشستر قال بيب: "لدينا الكثير من الشكوك حول بعض اللاعبين، سنتأكد غداً ونقرر حينها من يبدأ، لابورت أحد تلك الشكوك".

وتطرق المدرب الإسباني للحديث عن جدول المباريات في الكرة الإنجليزية وقال: "نحن نقبل جدول المباريات، وأننا نلعب كل يومين أو ثلاثة، ولكن لا تقولوا للمدرب تشكيلة فريقه".

جوارديولا في مباراة فريقه الأخيرة أمام فولهام مطلع الأسبوع في كأس الاتحاد الإنجليزي، انتقد الحضور الجماهير الضعيف للمباراة مما تسبب في غضب الجمهور.

وقال بيب رداً على انتقادات الجمهور: "أنا أفهم المشجعين، ولكن لم يكن في نيتي الإساءة لهم منذ وصولي هنا وحتى يومي الأخير دائماً أرغب في رؤية الاستاد ممتلئ".

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وواصل: "منذ أن وصلت إلى هنا علمت أن كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الإنجليزي أهم من دوري أبطال أوروبا، لذلك كان من الخطأ أن يكون الاستاد فارغاً يوم الأحد في الواحدة ظهراً، سأحاول أن أدفع الجماهير ليكونوا معنا من جديد، إذا كان الاستاد ممتلئ فإن المباريات تكون أفضل".

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين، انتهت بفوز سيتي بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أولد ترافورد.