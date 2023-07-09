جوارديولا في ورطة .. موهبة مانشستر سيتي يهاجم زميله علناً!

تفاصيل الأزمة بين نجمي مانشستر سيتي

قاد كول بالمر، نجم مانشستر سيتي الشاب منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا بالأمس للفوز ببطولة دوري الأمم الأوروبية "يورو" على حساب منتخب إسبانيا.

وصنع بالمر، هدف المباراة الوحيد لمنتخب إنجلترا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع لشوط المباراة الأول بعد تسديدة له خدعت حارس المرمى وغيرت الاتجاه ولكن تم احتساب الهدف للاعب كورتيس جونز.

وحصل منتخب إسبانيا على ضربة جزاء في اللحظات الأخيرة من المباراة ولكن تصدى حارس مرمى منتخب إنجلترا لها، وبعد إهدار ركلة الجزاء حدثت مشادة بين لاعبي الفريقين تعرض على أثرها كل من أنطونيو بلانكو، لاعب إسبانيا ومورجان جيبس وايت، لاعب إنجلترا للطرد بالبطاقة الحمراء.

وعلق سيرجيو جوميز، لاعب منتخب إسبانيا وزميل بالمر في مانشستر سيتي على عن "موقف" كول بالمباراة قائلًا: "لقد فاجأني لم يرغب في الاعتذار أو أي شيء مثل بعض زملائه الآخرين في الفريق لا أعرف كنت سأحتفل به بطريقة مختلفة وكان زملائي في الفريق سيفعلون ذلك بطريقة مختلفة أيضًا".

فوز منتخب إنجلترا ببطولة يورو تحت 21 عامًا، جاء بعد غياب طوبل فمنذ عام 1984 لم يتوج الإنجليز بلقب البطولة.