جوارديولا غاضباً: أنتم تقتلون اللاعبين!

تكدس المباريات لا يعجب المدير الفني

أبدى مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا غضبه من الجدول المزدحم للموسم الحالي وما له من تأثير سلبي على لاعبي فريقه.

وقام المدرب الكتالوني بالتغيير في تشكيل فريقه الأساسي باللقاء الماضي أمام ليستر سيتي بالدوري، إذ بدل ستة لاعبين عن التشكيل السابق.

ماذا قال بيب؟

المدير الفني قال للصحافة: "في النهاية هم بشر وليس آلات، أعرف اللاعبين وبعضهم يشعر بالاستياء طوال الوقت لأنهم يريدون اللعب يومياً حتى لو ذلك مستحيل".

وأكمل: "أن تلعب في كل البطولات دون جمهور، إذا لم تقم بالتدوير بكل البطولات التي تنافس عليها لن تكون في المركز الذي بلغناه الآن".

واستمر بيب: "بالتأكيد يمكنهم اللعب بسبب العقلية ولكن يحتاجون للراحة، يويفا وفيفا قتلوا اللاعبين بما فعلوا، هذا كثير حقاً، لم نحصل على أسبوع للراحة منذ البداية".

وأردف: "لا يوجد لاعب يمكنه تحمل الأمر، ليس فقط بدنياً ولكن ذهنياً أن يكون حاضراً كل أسبوع ضد منافس للفوز بمباراة، هذا مستحيل".

وختم: "أدور اللاعبين وأصبح عبقرياً، ولكن إذا خسرت يصبح السؤال لماذا تدور اللاعبين، يجب أن تلعب بالأساسيين، اللقاء المقبل مع ليدز سنلعب بالجاهزين".

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مانشستر سيتي حتى الآن ينافس على أربع بطولات، إذ متواجد أوروبياً ويلعب هذا الأسبوع ذهاب ربع النهائي بدوري الأبطال ضد بوروسيا دورتموند.

ومحلياً يلعب في نصف نهائي كأس الاتحاد ضد تشيلسي، وينتظره نهائي الكاراباو مع توتنهام هذا الشهر، بالإضافة لصدارته المريحة للبريميرليج.

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