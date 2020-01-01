جوارديولا عن مواجهة ريال مدريد: سنواجه ملوك دوري أبطال أوروبا

بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي يؤكد على سعادته بالفوز أمام ليستر سيتي ويشدد على صعوبة مواجهة ريال مدريد.

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة أمام نظيره ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها عقب مواجهة ليستر سيتي وتطرق خلالها للحديث عن مدى سعادته بالفوز على الثعالب وعن إهدار فريقه لركلات الجزاء.

وقال جوارديولا: "لقد فشلنا في تسجيل أربعة ركلات جزاء على التوالي، ربما سنسجل فقط عندما نحتاج لتحقيق الفوز بأحد الأشياء، حراس المرمى يمنعوها لها ببراعة كبيرة لكننا سنسجل الركلة القادمة".

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وأضاف: "تحضيرنا لمباراة ريال مدريد بعد راحة لمدة 12 يومًا كان جيدًا للغاية، لقد لعبنا مواجهتين رائعتين وتلك المباريات كانت تحضيرًا جيدًا لتلك المباراة".

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وأكمل عن مدى صعوبة ريال مدريد: "نحن هنا سنواجه ملوك تلك المسابقة، سنرى ما الذي سيحدث فنحن سنحاول أن نستمتع بالأمر وأن نفرض الأداء الخاص بنا".

وكانت مباراة اليوم أمام ليستر سيتي قد انتهت بفوز مانشستر سيتي بهدف نظيف سجله جابرييل جيسوس بعد حلوله كبديل بدقائق.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي سيحل ضيفًا على ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو هذا الأربعاء على أن تقام مباراة العودة من دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا بعد ثلاثة أسابيع.