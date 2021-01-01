جوارديولا عن محرز: لديه شخصية كبيرة ولا يشعر بالضغط

إطراء كبير جداً لمحرز من مدرّبه..

حذّر مدرّب مانشستر سيتي فريقه من أهمية عدم التراخي في مرحلة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان بعد الفوز بهدفين لهدف في ملعب "حديقة الأمراء".

وبهذه النتيجة يصبح لزامًا على باريس سان جيرمان العودة من ملعب الاتحاد الأسبوع المقبل بانتصار بفارق هدفين حتى يتسنى لهم العبور إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وقال بيب جوارديولا بعد المباراة: "يتعيّن علينا أن نلعب بأسلوبنا الخاص في مباراة الإياب إذا أردنا التأهل إلى نهائي دوري الأبطال". وتابع: "سجّلنا هدفين وهذا أمر مهمّ خارج الديار، لكن علينا أن نُقدم مستوى كبير جداً بعد 6 أيام".

وأضاف: غيّرنا أسلوب الضغط بالأخص على نيمار ومبابي ودي ماريا وهو أمر صعب أمام هذه النوعية من اللاعبين".

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وبالرغم من أن باريس قدّم أداءً أكثر من رائع في شوط المباراة الأول نتج عنه هدف المقدمة عبر القائد ماركينيوس بالدقيقة 15، إلا أن الأمور اختلفت كثيرًا في الشوط الثاني إذ تمكن السيتي من التعديل عبر كيفين دي بروينه ورياض محرز.

وعن صاحب هدف الفوز رياض محرز أبدى بيب إعجابه الشديد بمؤهلات اللاعب الجزائري، قائلاً: "رياض محرز لديه شخصية كبيرة، هو رجل لا يشعر بالضغط في المراحل الكبيرة، بل يتعامل معها بشكل جيد حقًا".

ـمت عن رد فعل لاعبيه بعد الفوز، أبدى بيب إعجابه بتصرفهم قائلاً: "كنت سعيدًا للغاية حين دخلت غرفة خلع الملابس بعد المباراة ووجدتهم هادئين"، مضيفًا: "لا صفير أو احتفال، هم يعلمون جيداً أننا لم ننجز المهمة بعد ولا يزال هناك جولة اخرى".

ويلتقي الطرفان في إياب دور النصف نهائي الثلاثاء القادم في 4 مايو 2021 لتحديد الطرف الأول من نهائي 2020-2021.