جوارديولا عن كيفية نجاحه: أنا جميل وأغري اللاعبين!

المدير الفني تحدث في عدة أمور.

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي أن فريقه لم يتدرب سوى لـ 25 دقيقة فقط قبل مواجهة ليفربول في الدوري هذا الأسبوع بسبب زحمة الجدول وفترة التوقف الدولي.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فريقه المقبلة: "اليوم الذي سبق المباراة تدربانا بالكرة لمدة عشرة أو 15 دقيقة، ثم قمنا ببعض التدريبات الدفاعية لمدة عشر دقائق".

وأكمل: "كما كان الحال بالنسبة لليفربول بكل تأكيد، لم نتدرب بشكل تكتيكي على المباراة، لو قمنا بذلك لن يكون لدينا أي لاعب متاح للمبااة المقبلة".

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وعن حالة البليجيكي كيفين دي بروينه قال: "سأحب لو تواجد معنا طوال الموسم، لكنه خضع لجراحة ويحتاج للتعافي، ربما يعود في العام الجديد، سيكون عام سعيد بالمناسبة".

وعند سؤاله عن كيفية إدارة اللاعبين وكثرة النجوم والنجاح مع مانشستر سيتيقال: "أنا شخص جميل وأقوم بإغرائهم، أنا جيد حقًا".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي سيلعب أمام نظيره لايبزيج في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا وهو يتصدر جدول ترتيب مجموعته بـ 12 نقطة.