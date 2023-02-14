جوارديولا عن السخرية من "زحلقة جيرارد": أشعر بالخجل من هذا الغباء!

علي سمير
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Steven Gerrard Pep Guardiola 2022Getty Images
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مدرب مانشستر سيتي يندم على ما قاله

أعرب بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن شعوره بالخجل من نفسه، بسبب سخريته من ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول.

بيب أثار حالة من الجدل خلال المؤتمر الصحفي الذي أجراه قبل مواجهة أستون فيلا الأخيرة، عندما تم سؤاله عن ما إذا كانت إنجازات سيتي ملوثة بسبب تورط النادي في اتهامات بخرق اللعب المالي النظيف.

وقال المدرب الإسباني ردًا على هذا السؤال:"لا أعرف إذا كنا مسؤولين عن انزلاق ستيفن جيرارد أيضًا"، مشيرًا إلى الواقعة الشهيرة لنجم ليفربول السابق التي أهدت لقب الدوري لصالح سيتي في 2014.

وحاول جوارديولا إصلاح هذا الخطأ قائلًا قبل مواجهة آرسنال غدًا، الأربعاء:"أعتذر لستيفن جيرارد عن تعليقاتي الغبية غير الضرورية عنه".

وأضاف:"هو يعرف مدى إعجابي به وبمسيرته وما فعله من أجل إنجلترا، أشعر بالخجل من نفسي، فهو لا يستحق ذلك أبدًا".

ويستعد جوارديولا لخوض مباراة حاسمة في سباق الدوري أمام آرسنال على ملعب الإمارات غدًا، حيث يمكنه معادلة الفريق اللندني في النقاط بحالة الفوز.

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