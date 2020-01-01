جوارديولا: على أجويرو أن يثبت أحقيته بالبقاء في مانشستر سيتي

بيب جوارديولا يطالب سيرخيو أجويرو بالعودة لأفضل مستوياته في أسرع وقت ممكن لإثبات أحقيته بالتواجد مع مانشستر سيتي.

طالب بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي لاعبه الأرجنتيني سيرخيو أجويرو بتقديم أفضل ما لديه في الفترة المقبلة مع الفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيب وأكد خلالها أن الجميع في مانشستر سيتي عليهم أن يثبتوا أحقيتهم بالتواجد وهو أولهم.

وقال جوارديولا: "الأهم بالنسبة لي أن يعود أجويرو بحالة بدنية جيدة وأن يستعيد عافيته وألا يتعرض للمزيد من الإصابات ويلعب بشكل جيد".

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وأضاف: "الجميع يعرف ما الذي يعنيه أجويرو بالنسبة لنا، ونحن نعلم كيف نقدره، لكن الآن عليه أن يظهر أنه يستحق الاستمرار في مانشستر سيتي مثل الجميع وأنا في مقدمتهم".

وأردف: "بعد ذلك سأقرر أنا والنادي،، لكن عندما يلعب في مستواه لا يكون لدينا أي شكوك، هو يستطيع الاستمرار هنا حتى يقرر بنفسه غير ذلك، أجويرو هام للغاية بالنسبة لنا وللجماهير".

وأكمل تصريحاته: "وجود سيرخيو أجويرو معنا في الملعب يجعلنا أفضل نشعر بأمان أكثر، لقد افتقدناه في الكثير من اللحظات لكن من الجيد أنه عاد الآن".

جدير بالذكر أن أجويرو كان قد خاض أول مبارياته مع مانشستر سيتي هذا الموسم أمام نظيره آرسنال، وهو اللقاء الذي فاز به فريقه بهدف نظيف.