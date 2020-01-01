"جوارديولا صنيعة ميسي والتيكي تاكا مملة للغاية"

هجوم ضاري..

تلقى بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي ، انتقادات شرسة من المدرب الألماني الشهير فيليكس ماجات، الذي اعتبره "صنيعة ميسي" وأفكاره لا تصلح للتطبيق.

ماجات سبق له وأن حقق لقب الدوري الألماني في ثلاث مناسبات (2 مع بايرن ميونخ ومرة مع فولفسبورج)، واشتُهر دومًا بكونه من أقسى المدربين في العالم.

ورغم أن تجارب صاحب الـ67 عامًا الأخيرة في عالم التدريب لم تكن موفقة بفشله مع فولهام وقبلها مع فولفسبورج وكذلك بعدها في الصين، لكنه لم يتردد في الهجوم على جوارديولا.

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ماجات قال في تصريحات لصحيفة بيلد "ميسي من فاز بالألقاب وليس جوارديولا، بدون ميسي لم تعمل التيكي تاكا بنجاح مع جوارديولا وإلا لحقق دوري أبطال أوروبا مع بايرن أو سيتي".

كما أضاف "التيكي تاكا خطأ في كرة القدم، تعمل فقط إذا امتلكت لاعبين متفوقين من الناحية التقنية، أما بالنسبة للمتفرج فالاستحواذ على الكرة هكذا تكون مملة ولا يكترث كثيرًا بالفريق".

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وتابع "برشلونة كان ينجح لوجود ميسي الذي يحسم المباريات، أما مشكلة جوارديولا في دوري الأبطال فهي أنه يضيع جهوده في محاولة الفوز بالمباراة مقدمًا فينتهي به الأمر إلى قرارات خاطئة تمنع النجاح".

أما عن يورجن كلوب، فلقيّ هذه المرة إشادة ماجات، فقال "لقد جعل كلوب النظام ناجحًا في ليفربول أولًا بسبب قرارته الشخصية وليست الأفكار التكتيكية".

وأتم "إذا لم يشتر ليفربول أليسون وفان دايك بأموال طائلة فلم يكن نظام كلوب قد نجح، في الماضي كنت سأطلق عليه الهجوم المضاد، أما الآن فهو الضغط المضاد".

يذكر أن هناك بعض الشائعات تدور أن هذا هو الموسم الأخير لجوارديولا في قيادة مانشستر سيتي بعد البداية السيئة للغاية محليًا، مع ترجيح أن يكون ماوريسيو بوتشيتينو هو خليفته.