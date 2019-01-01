جوارديولا: سانشيز سيتألق مع إنتر

الثنائي عمل معاً في برشلونة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

دافع بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن التشيلي أليكسيس سانشيز، وتوقع له نجاحاً باهراً في صفوف إنتر بعد الانتقال من مانشستر يونايتد.

سانشيز سجل فقط خمسة أهداف في 45 لقاء مع يونايتد، وانتقل في الأيام الماضية على سبيل الإعارة الموسمية لصفوف النيراتزوري.

جوارديولا يعزي لويس إنريكي في مؤتمر مواجهة برايتون

وقال جوارديولا في تصريحات نقلتها "إيفنج ستاندارد": "أعرفه جيداً، عملنا معاً في برشلونة، أحبه كلاعب وكشخص لأنه متواضع ومحارب".

وأضاف: "قرر الانتقال لإيطاليا واللعب مع أحد أكبر الفرق في أوروبا حالياً، ومع مدرب هائل مثل كونتي، أنا متأكد أن أموره ستتحسن هناك".

وأردف الكتالوني: "طريقة لعب إنتر تناسبه، سيلعب بالقرب من لوكاكو، وفي مركزه سيجعله يتألق في ميلانو".

جوارديولا: على أوروبا أن تتبع إنجلترا في فترة الانتقالات

واستمر: "لاعب الكرة ليس مثل الجولف أو كرة المضرب معتمد فقط على نفسه، هناك فريق كامل معك وخصم وعدة عوامل تتداخل".

واختتم قائلاً: "لا أعرف ما حدث له في مانشستر يونايتد، ولن أعرف، لم أكن هناك ولن أكون، ولذا لا يمكنني الحكم، ولكن لا أظن أنه سبباً وحيداً".

وسبق أن عمل الثنائي جوارديولا وسانشيز معاً في برشلونة، قبل أن يرحل الأول إلى بايرن ميونخ، والتشيلي إلى أرسنال.