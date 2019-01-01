جوارديولا يكشف سبب غياب رياض محرز عن مباراة هدرسفيلد

اللاعب الجزائري لم يلعب أساسيًا آخر مباراتين للسيتي في البريميرليج

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

غاب رياض محرز عن قائمة فريقه مانشستر سيتي لمواجهة هدرسفيلد تاون في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، مما أثار الكثير من علامات الاستفهام حول السبب.

ولم يلعب محرز أمام ليفربول في الجولة الـ21 من البريميرليج، قبل أن يجلس على مقاعد البدلاء مجددًا خلال مواجهة ولفرهامبتون في الجولة التالية.

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وفيما كان متوقعًا عودته للتشكيل الأساسي أمام هدرسفيلد تاون، غاب عن القائمة بالكامل وشاهد انتصار فريقه بثلاثية دون رد من منزله.

وقد سُئل المدرب بيب جوارديولا عن سبب استبعاد جناح ليستر سيتي السابق، فأجاب "مداورة وقرار فني".

يُذكر أن اللاعب صاحب الـ27 عامًا لعب 19 مباراة في البريميرليج هذا الموسم سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفين، فيما كان قد لعب الموسم الماضي مع ليستر سيتي 36 مباراة أحرز خلالها 12 هدفًا وصنع 11.

السيتي يستعد لمواجهة بورتون في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية مساء الأربعاء القادم، وقد انهى مباراة الذهاب لصالحه بتسعة أهداف دون مقابل.