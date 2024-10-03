"جوارديولا لم يحل مشكلة رياض محرز" .. الدويش يرد على المطالبين بعودة نسخة مانشستر سيتي في الأهلي!

"محرز الأهلي هو محرز مانشستر سيتي"

منذ انتقاله إلى صفوف الأهلي، وقد واجه الدولي الجزائري رياض محرز، عددًا من الانتقادات حول تراجع مستوياته، وتطور الأمر إلى حد وصفه بـ(الكسول)، والمطالبة بعودة نسخة محرز مع مانشستر سيتي، في الراقي.

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وانتقل محرز إلى الأهلي في يوليو 2023، بعقد لمدة 4 مواسم، قادمًا من مانشستر سيتي، بعد تتويجه بثلاثية الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد، فضلًا عن دوري أبطال أوروبا.

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وبلغة الأرقام، خاض رياض محرز 41 مباراة رسمية بقميص الأهلي في كافة المسابقات، سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 17 تمريرة حاسمة، ولعب دورًا في تأهل الراقي إلى دوري النخبة الآسيوية، بعد احتلال المركز الثالث في جدول دوري روشن، خلال الموسم الماضي، إلا أن أداء محرز كان محل العديد من التساؤلات، فيما لاقى اللاعب العديد من الاتهامات، مثل تحريض زملائه على الانقلاب ضد المدرب الألماني ماتياس يايسله، وعدم مشاركته في التدريبات مع زملائه، ما ساهم في تراجع اللياقة البدنية للاعب، ووصفه بأن جسده لم يعد جسد لاعب كرة قدم.

وفي هذا السياق، قال الإعلامي الرياضي محمد الدويش، عبر برنامج "ركلة حرة"، "أنا متابع لمانشستر سيتي جيدًا منذ 2018، من أجل جوارديولا، ورياض محرز الذي نراه في الأهلي، هو نفسه الذي كان في السيتي، مباراة تقول إنه أفضل جناح في العالم؛ وهو ماهر في المراوغة ودقيق في التمرير، وعندما يقدم تمريرة أرضية، إما أن تصبح الكرة هدفًا أو لا، وفي هذه الحالة يُسأل اللاعب الذي استغل تمريرة محرز، ثم تأتي المباراة التالية لا تجده".

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وتابع "بسبب ذلك، لم يستطع رياض محرز أن يفرض نفسه في مانشستر سيتي، وهو لاعب مزاجي، وحتى جوارديولا لم يحل تلك المشكلة، أرى نفس القصة في الناديين، مباراة تقول (الله)، وأخرى تقول من هذا اللاعب؟، وبالتالي جوارديولا كان يشركه أساسيًا ثم يخرجه، أو يشركه احتياطيًا وهذا كان أغلب الأمر".