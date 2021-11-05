جوارديولا: رونالدو سيسجل الأهداف حتى يصل إلى الـ 75 من عمره

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على الجودة المذهلة التي يتمتع بها البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الذي تحدث خلاله عن مواجهة ديربي مانشستر التي تقام ظهر السبت.

"لا أعلم بشأن رونالدو وميسي، صلاح الأفضل في العالم"

وقال جوارديولا: "سيستمر كريستيانو رونالدو في تسجيل الأهداف طوال حياته، سيكون عمره 75 عامًا وسيعتزل كرة القدم ربما، لكنه سيقيم حفل الشواء الخاص به ويلعب الكرة ويسجل الأهداف".

وأضاف: "هذه النوعية من النجوم مثله هو وميسي وكل ما فعلوه في كرة القدم خلال العقد الأخير من تسجيل الأهداف ومساعدة فرقهم يتحدث عن نفسه".

وأردف: "من الجيد بالنسبة للدوري الإنجليزي أنه عاد من جديد، هو ينتهي لمانشستر يونايتد وهم ينتمون له، هي علاقة مثالية منذ بدايتها، وربما تبقى كذلك في المستقبل".

وكانت تقارير صحفية عديدة قد ربطت رونالدو بالانضمام لصفوف مانشستر سيتي في سوق الانتقالات الصيفية الماضي.

جدير بالذكر أن رونالدو كان قد حصل على لقب أفضل لاعب في مانشستر يونايتد عن شهري سبتمبر وأكتوبر بسبب ما يقدمه من مستويات مذهلة رفقة الفريق.