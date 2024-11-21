رودري: جوارديولا "يتحدث كثيرًا" وهناك لاعبين استحقوا الكرة الذهبية أكثر مني!

تطرق كذلك إلى آخر تطورات إصابته

خرج رودري لاعب وسط مانشستر سيتي، للكشف عن الفارق بين بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، ونظيره الإسباني لويس دي لا فوينتي الحاصل على يورو 2024 مع منتخب بلاده.

النجم الحاصل على الكرة الذهبية تحدث إلى بابلو ماتو عبر برنامج " "إل هورميجويرو" للحديث عن كواليس فوزه بالجائزة على حساب البرازيلي فينيسيوس جونيور، بالإضافة إلى بعض الموضوعات الأخرى.

وقال رودري عن الفارق بين لويس دي لا فوينتي وبيب جوارديولا:"دي لا فوينتي لا يتحدث بنفس قدر بيب، لكنه يفعل ذلك من وقت لآخر، جوارديولا يتحدث أكثر منه بشكل واضح".

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الصحة العقلية للاعبين:"العقل لا يفهم المال والشهرة، الأمر يهيئنا لمواقف معينة مثل خسارة مباراة أو أي حدث آخر، في اليورو كنت أعرف بالفعل أن موراتا لم يكن على ما يرام، لأنه صديقي وأعرفه جيدًا، وكان من الرائع قيامه بالخروج للحديث عن الأمر بعد البطولة".

اعتبار أن الكرة الذهبية تم منحها لجيل كامل في إسبانيا:"لقد عشنا واحدة من أفضل اللحظات في تاريخ كرة القدم وليس مع المنتخبات الوطنية فقط، حصول أحدنا على الكرة الذهبية كان أمرًا مثيرًا، أعتقد أن هناك لاعبين أفضل مني ولم يحصلوا عليها".

تعافيه من إصابة الرباط الصليبي:"الأمور تسير بشكل أفضل بكثير مما اعتقدت، شعرت في البداية أن الوضع سيكون صعبًا، لأنه لم يكن بوسعي الاستلقاء، وعانيت من مشكلة عرق النسا في الساق الأخرى".

وفي نهاية حديثه وجه رودري رسالة خاصة إلى أسطورة التنس رافائيل نادال بمناسبة اعتزاله، ووصفه بالرياضي الأفضل على الإطلاق، لتجسيده ما يجب أن يكون عليه الشخص داخل وخارج الملعب.