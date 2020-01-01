جوارديولا: ربما تتم إقالتي إن لم أفز على ريال مدريد

بيب جوارديولا وتصريحات صادمة قبل مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

قال بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي إنه من الممكن أن يتعرض إلى الإقالة في حال لم ينجح في تخطي ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وسيشهد ثمن نهائي دوري الأبطال صدامًا قويًا ما بين زين الدين زيدان وبيب جوارديولا لأول مرة يتواجه فيها المدربان وجهًا لوجه، في مواجهة منتظرة منذ سنوات.

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وقبل أيام من المباراة الكبرى، قال بيب جوارديولا إن إدارة مانشستر سيتي من الممكن أن تأتي له بعد المباراة وتقيله من منصبه في حال لم يفز بها.

وأضاف: "في الموسم الحالي نعمل أنا والفريق بشكل أكثر إرهاقًا من الموسم الماضي، ورغم ذلك لا تأتي النتائج كما نريد وكما يريد الجميع من مشجعين وإداريين ولاعبين"

وتابع: "الناس يظنون إذا كنت جوارديولا أو كلوب فإنك من المفترض أن تفوز بكل البطولات في كل عام، هذا مستحيل والأمور لا تقاس بتلك الطريقة"

وأردف: "أحيانًا تخسر لصعوبة المنافسة وقوة المنافسين وأحيانًا تخسر لأنك لا تستطيع الفوز، إن لم تحقق الأبطال فإنت فاشل يا بيب وإن حققتها فقد نجحت"

وأكمل: "لو كانت الأمور تقاس هكذا لكان تاريخ مانشستر سيتي كله كوارث وفشل، أنا مدرب جيد ولكنني لست الأفضل، ولا أود أن نرسل رسالة للجيل الصاعد مفادها أن الفوز فقط هو ما يهم"

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يذكر أن الحديث عن احتمالية إقالة أو استقالة بيب جوارديولا من تدريب مانشستر سيتي بدأت بعد ابتعاد الفريق تمامًا عن متصدر البريميرليج ليفربول.