جوارديولا: ديربي مانشستر؟ السيتي صاحب اليد العليا في أولد ترافورد!

جوارديولا فخور بفوز فريقه على مانشستر يونايتد في الديربي..

يرى الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي أن فريقه أصبح له اليد العليا في ملعب "أولد ترافورد" معقل غريمه مانشستر يونايتد، بعد الفوز الكبير في الديربي.

مانشستر سيتي حقق الفوز على مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على ملعب "أولد ترافورد" في قمة الجولة العاشرة لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية بعد المباراة: "لدي دائمًا شعور جيد هنا، اللاعبون يقدمون دائمًا أفضل ما لديهم، منذ فترة طويلة ونحن نرى السير أليكس فيرجسون في القمة، لقد قمنا بتغيير ذلك، وأصبح لدينا اليد العليا - في الديربي - خاصة خارج ملعبنا".

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وأضاف: "كان بإمكاننا تسجيل أكثر من ثلاثة أهداف، لكن أونانا كان استثنائيًا، اليوم كان لدي شعور جيد في هذه المباراة".

ورفع الفوز رصيد مانشستر سيتي إلى 24 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، متخلفًا بفارق نقطتين عن توتنهام متصدر الترتيب.