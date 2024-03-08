جوارديولا خالف ميثاق الشرف .. عمل لصالح مانشستر سيتي قبل أن يترك بايرن ميونخ!

انتماء جوارديولا لمانشستر سيتي منذ أن كان في بايرن ميونخ!...

فجر فرناندينيو، لاعب مانشستر سيتي السابق، مفاجأة بشأن بيب جوارديولا، المدير الفني الحالي للفريق الإنجليزي، وكيف ساعد على انتقال كيفين دي بروينه إلى الفريق السماوي، عندما كان مدربًا لبايرن ميونخ.

وقبل أن يصل كيفين دي بروينه، إلى ملعب الاتحاد تألق النجم البلجيكي مع فريق فولفسبورج الألماني، ولعب أمام بيب جوارديولا مدربه الحالي، عندما كان مديرًا فنيًا لبايرن ميونخ.

ومن جانبه كشف فرناندينيو، عن استراتيجية جوارديولا، وكيف غير مسار انتقال دي بروينه من بايرن ميونخ، إلى مانشستر سيتي.

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وقال فرناندينيو في تصريحات لبرنامج "دينيلسون": "عندما كان بيب في بايرن ميونخ، ودي بروينه في فولفسبورج، تحدث معه قسم الكشافة في الفريق البافاري، وأخبروه عن اللاعب البلجيكي، ولكنه رفض التعاقد معه لأنه لن يتناسب مع بايرن".

وتابع: "يمر العام ويذهب دي بروينه إلى مانشستر سيتي، وبعدها بعام آخر يذهب جوارديولا إلى إنجلترا، هل تفهم؟، كان بيب يعلم أنه سينضم إلى مانشستر سيتي، وأرسل دي بروينه إلى هناك".